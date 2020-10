Den nye bane, som både skal bruges af lokale klubber og fodboldlandsholdet, kommer til at ligge ret tæt Sundparkens blokke. Illustration: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Mange har klaget over ny hybridbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange har klaget over ny hybridbane

18 meter høje lysmaster og byggeri indenfor skovbyggelinjen og sportsanlæg lige op af boligbyggeri. Det er nogle af kritikpunkterne i høringssvarene fra naboer til kommende fodboldbane

Helsingør - 02. oktober 2020 kl. 09:33 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

I budgettet er der allerede afsat 7 millioner kroner til byggeriet af en såkaldt hybridbane - en blanding af græs og kunstgræs - på idrætsområdet ved Gl. Hellebækvej. Udover kommunens millioner kroner, så har Danmarks Boldspils Union, DBU, også forpligtet sig til at bidrage med 1 millioner kroner, hvilket skyldes, at banen også skal bruges som træningsbane for Danmarks fodboldlandshold.

Banen skal efter planen anlægges på den nuværende almindelige fodboldbane. der ligger ud til Helsingør Hallen på Gl. Hellebækvej.

Imidlertid kræver byggeriet en dispensation for både lokalplanen for Stadion-området, der blev udarbejdet i forbindelse med 1. divisionsstadionet på Gl, Hellebækvej, og fra skobyggelinjen.

På grund af ønsket om disse dispensation har sagen været i høring hos naboerne. I den forbindelse er der kommet 17 - mest ret kritiske - høringssvar, fremgår det af dagsordenen.

Et af de forhold, som der bliver klaget over, er den planlagte opsætning af seks lysmaster på 18 meter med 125 og 250 lux LED-amaturer. Disse master vil blandt andet give gener i forhold til lys og udsyn for beboerne i særligt det store boligområde Sundparken. Derudover bliver selve placeringen direkte ud til Sundparken kritiseret. Endelig bliver der klage over forringelsen af udsyn og grønne områder.

Nej til lavere master Indvendingerne fra områdets beboere får dog ikke forvaltningen i Center for By, Land og Vand til at ændre på en indstilling til medlemmerne af udvalget om at sige ja til de fornødne dispensationer.

I forhold til lysene, så bliver der argumenteret for, at lavere master vil give et dårligere lys med fare for at blænde omgivelserne. Derudover lægger man en teknisk redegørelse til grund for, at der ikke vil være fare for lysgener for stadionets mange naboer. Denne opfattelse deles dog ikke af beboerne i Sundparken, der allerede føler sig generet af lysene fra det nye 1. divisionsstadion.

- Det etablerede belysningsanlæg til opvisningsbanen på Helsingør stadion giver, som vi også forudså i vore indsigelser mod dette, allerede ganske store gener for de blokke i Sundparken der er placeret nærmest det nye stadion og formodentlig også andre nærliggende bebyggelser. Belysningen er, i den mørke tid, tændt fra tidlig morgen til sen aften, skriver eksempelvis arkitekt Preben Schubell, som bor på Pontsøvej.

I forhold til dispensationen for skovbyggelinjen, så argumenterer embedsmændene for, at den nærmeste skov, Stadionskoven, er en forholdsvis ny skov, hvor størstedelen af træerne er plantet i 1970'er og en mindre del i 1950'erne.

Den nye bane bliver i øvrigt ifølge planen hegnet ind af et sort trådhegn i 2 meters højde. Dette kræver også en dispensation fra lokalplanen, der stiller krav om, at der skal vokse planter på hegnene. Forvaltningen mener, at denne billigere løsning, hvor man sparer på driftsomkostningerne, vil give et bedre udsyn og en mere åben bane.