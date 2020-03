Se billedserie Trafikken på Strandvejen ved Snekkersten var tæt lørdag ved 14-tiden, og selvom området restauranter var lukkede, var der mange forbi for at tage i dørene for at komme ind. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Mange er ude og forsøger at holde afstand - men forældre skal være opmærksomme på børnene

Helsingør - 22. marts 2020 kl. 10:23 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdagens gode vejr lokkede mange mennesker ud til skov og strand, men det generelle billede hos Nordsjællands Politi er, at de fleste har taget myndighedernes retningslinjer til sig og følger politiets løftede pegefinger om ikke at forsamles eller komme for tæt på hinanden.

- Mange er ude i det gode vejr, og rigtig mange mennesker gør deres yderste for at holde afstand til hinanden, siger politiets vagtchef Søren Bjørnestad.

Undtagelserne kan blandt andet være på de naturlegepladser, der er lukkede, fordi det ikke er en god ide, at børnene deler legeredskaber, men ikke alle har respekteret skovfogedens afspærringer.

Desuden appellerer politiet til forældrene om at sørge for, at deres børn er opmærksomme på retningslinjerne, hvis de er gamle nok til for eksempel at gå alene på skaterbanen.

- Det må være forældrene, der har det overordnede ansvar for, at deres børn kan agere i det her, siger vagtchefen.

Han oplyser, at Nordsjællands Politi har fire ekstra patruljer ude oveni dem, der normalt kører i weekenden, og de er alle opmærksomme på at gribe ind, hvis de ser uhensigtsmæssig opførsel i det offentlige rum. De kan også reagere på de anmeldelser, politiet får via mail eller opringninger.

- Det går rimeligt, men der er stor bekymring, så vi modtager anmeldelser, siger Søren Bjørnestad.

Han påpeger, at der blandt andet kan være problemer med kø ved de steder. der er gået over til at levere mad via take-away.

- Det kan give lange køer, hvor man kommer tæt på hinanden, når man skifter, så der kan være lidt udfordringer ved det. Det kan være et øjebliksbillede, som i næste øjeblik er reguleret. Folk er gode til at holde afstand, siger han, og folk hører også gerne efter, hvad politiet siger.

- Hvis man ikke efterkommer politiets påbud, så kan vi skrive bøder ud, men det har ikke været nødvendigt, siger Søren Bjørnestad søndag formiddag.

Se her fotograf Jens Wollesens billeder fra lørdag eftermiddag mellem 13.00 og 14.00 i Hornbæk og på Strandvejen ved Snekkersten syd for Helsingør.