Mand udsat for røveriforsøg på gaden

Lørdag klokken 14.09 fik Nordsjællands Politi anmeldelse om et forsøg på røveri på Ndr. Strandvej i Hellebæk.

Da han kort efter selv kom forbi Bøssemagergade, kom en høj, ung fyr gående imod ham og sagde: »Det er et røveri!«, fortæller vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi.

Her kom en mand gående på Strandvejen, hvor han lagde mærke til en forbipasserende bil, der kørte op ad Bøssemagergade.

En patrulje var heldigvis i nærheden, og det lykkedes politiet at få stoppet bilen med en 20-årig mand fra Espergærde bag rattet.

Forurettede ved ikke, om røveren havde en kniv eller noget andet i hånden, men han valgte klogeligt at tage benene på nakken og løbe hjem og ringe til politiet.

Da betjentene foreholdt ham, at han passede på signalementet af røveren, tilstod han røveriforsøget for dem, og da der ydermere blev fundet et stjålet pas i bilen erkendte han også tyveri og indbrud.