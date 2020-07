Det var ved nettoen, som ligger i Espergærde Centret, at manden udsatte pigerne for blufærdighedskrænkelse. Foto: Victor Viemose

Mand tog sig selv i skridtet foran små piger: Han »stirrede intenst« på dem

- Klokken 18.07 blev det anmeldt, at to piger på syv og ti år kort forinden havde stået foran Netto på Nørre Torv, da en mand havde stillet sig nærved og stirret intenst på dem, samtidig med at han havde taget på sig selv i skridtet.