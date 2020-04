Mand på motocross knallert kørte hasarderet: Lille pige tæt på at blive kørt ned

Klokken 17.22 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at der ved Storsejlet i Snekkersten kørte en ung mand kørte vanvittigt hurtigt og uforsvarligt rundt på en motocross knallert.

Den mandlige anmelder oplyser til politiet, at hans datter var tæt på at blive kørt ned af den hurtigtkørende mand. Og at det ikke bar første gang at han havde observeret motocross knallerten.