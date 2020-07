Artiklen: Mand kom hele vejen fra Hvidovre for at male. Nu er han sigtet

Mand kom hele vejen fra Hvidovre for at male. Nu er han sigtet

Her havde manden gang i et kunstnerisk forehavende, som efter lovens rammer ikke er lovligt.

Politiet tog ham nemlig i at male grafitti på en elboks, og det endte han med at blive sigtet for.