Det var her ved Havnevej klokken 10.20 mandag, at en 49-årig mand blev stoppet i sin morgenbrandert. Foto: Andreas Norrie

Mand kørte i morgenbrandert: Så kom han på hospitalet

Men mandag formiddag kørte han ad Havnevej i Hornbæk. Her blev den 49-årige standset af politiet, som valgte at undersøge mandens promille. Det viste sig, at promillen var over det tilladte, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel. Herefter tog politiet ham med på hospitalet, hvor der blev taget en blodprøve, der skal fastslå den nøjagtige promille.