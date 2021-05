Mand havde slået lejr og tændt bål: Så kom politiet

Her havde manden slået lejr og tændt bål, hvilket fik en borger til at kontakte politiet.

En 53-årig mand fra København blev søndag formiddag bedt om at campere et andet sted end på p-pladsen ved Vestre Stejlebakke.

En patrulje kørte til stedet og vejledte den 53-årige om at finde et andet og mere reglementeret sted at campere.