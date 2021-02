Mand fundet død: Politi undersøger mistænkelige omstændigheder

Nordsjællands politi er tilstede på Kronborg kollegiet Rasmus Knudsens Vej i Helsingør for at undersøge et "mistænkeligt forhold", skriver ekstrabladet.dk

Politiet har afspærret et området ved en bygning, hvor en mand er fundet død, skriver mediet. Ifølge politiet er der ikke noget der tyder på, at der ligger en forbrydelse bag, men at man på grund at nogle mistænkelige forhold har valgt at undersøge stedet nærmere.