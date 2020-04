Mand flygtede efter mystisk eksplosion ved supermarked

På Hovvej i Espergærde ved Fakta blev en mand ifølge en anmeldelse, som indløb klokken 23.41 tirsdag, set sprænge noget i luften af to omgange ved det overdækkede skur til indkøbsvogne. Herefter løb han fra stedet i retning mod Søndermarken. En patrulje kørte til stedet for at lede efter manden, men han var ikke at finde i området, oplyser Nordsjællands Politi.