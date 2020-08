Den dybt hemmelige sag blev behandlet her ved Retten i Helsingør. Foto: Camilla T. Schrøder

Mand fængslet i dybt hemmelig sag

Helsingør - 12. august 2020 kl. 13:34 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hører sjældenhederne til, at et grundlovsforhør foregår for dobbelt lukkede døre, hvor pressen og andre tilhører, hverken må være til stede under retssagen, når sigtelsen bliver læst højt, eller når spørgsmålet om, hvorvidt dørene skal lukkes, drøftes. Ikke desto mindre var det, hvad der skete ved retten i Helsingør onsdag formiddag.

Her var en midaldrende mand fra Helsingør omgivet af politibetjente, da han helt roligt gik ind i salen. Dørene blev lukket bag ham, og her fra fik pressen ikke lov til at gå med videre. Grundlovforhøret varede i knap to timer, hvor politibetjente gik ind og ud af lokalet. Den midaldrende mand blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger.

Det er oftest i særdeles omfattende sager, at et grundlovsforhør foregår for dobbelt lukkede døre, og det sker ofte for at tage hensyn til politiets efterforskning