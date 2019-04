Den sigtede forklarede i retten at det var løgn, at han været hos en anden nabo den nat. Foto: Allan Nørregaard

Mand fængslet for trusler mod kendt advokat

Ifølge retsmødebegæringen havde den sigtede befundet sig tæt på forsvarsadvokatens villa i løbet af natten mellem søndag og mandag, og her havde han råbt, at hun havde ødelagt hans liv, løjet for politiet, og at han ville brænde hende og hendes hus ned. Hun blev bekymret for sin sikker og tilkaldte derfor politiet, der tidligt mandag morgen kunne skride til anholdelse af den midaldrende mand.

En mand i begyndelsen af 50'erne blev mandag varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at have truet sin nabo - en kendt kvindelig forsvarsadvokat - med vold.

