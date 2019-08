Mand får 12 års fængsel for jalousidrab med stavlygte

I december sidste år idømte Retten i Helsingør den 33-årige Peter Kramper 12 års fængsel for drabet, men den 33-årige mand valgte at anke dommen på stedet.

Mandag har Østre Landsret valgt at stadfæste dommen.

Det oplyser forsvarer Peter Trudsø, efter at sagen tirsdag eftermiddag blev afsluttet.

Den 39-årige mand døde af, at Peter Kamper slog ham flere gange i hovedet med en 1,5 kilo og 50 centimeter lang stavlygte. Slagene knuste offerets kranie.

- Når lygten bliver svunget af en gut på 111 kilo, så er der kraft i. Derfor må han have indset, at den anden kunne risikere at dø som følge af de her slag. Det lægger man vægt på, fortalte anklager Kenn Jørgensen, da sagen blev behandlet i byretten.

Peter Kamper nægtede sig dengang i Retten i Helsingør skyldig i drab , men erkendte vold med døden til følge.

En lydoptagelse fra offerets telefon blev blandt andet brugt som bevismateriale i sagen.

2. juli 2018 ringede offeret til et taxaselskab, og i retten kunne man høre manden brokke sig til selskabet, skrev Ekstra Bladet.

I klippet, der varer to minutter og 22 sekunder, bryder offeret pludselig ud i skrig, hvorefter der bliver stille.

Peter Kamper forklarede ifølge Ekstra Bladet, at de to mænd var vilde med den samme kvinde.

Han var taget over til offeret, fordi han troede, at kvinden var der. Forinden havde han været oppe at skændes med kvinden.

Det var ikke mandens hensigt at dræbe, men alligevel tog han lygten med, forklarede han.

Lygten skulle bruges til at holde offeret på afstand, hvis det skulle ende i slåskamp, forklarede han ifølge avisen.

- Jeg ledte ikke efter et "dræbervåben", for jeg havde ikke nogen hensigt eller idé om, at jeg skulle slå ham i hovedet med den, forklarede den nu dømte ifølge Ekstra Bladet.

På et tidspunkt under striden endte Peter Kamper med at sidde på offerets mave.

- Jeg gav ham to slag med lygten, og så blev han rolig. Så var det, jeg så, at der var blod ud af hans øre. Jeg tænkte med det samme "hold da op", og så flygtede jeg, sagde han ifølge avisen.

I landsretten stemte to af de i alt seks dommere for at dømme Peter Kamper for vold med døden til følge. Men flertallet på fire dommere stemte for drab.