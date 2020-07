En mand fra Snekkersten blev lørdag aften sigtet for bedrageri, da han byttede om på prismærkerne i REMA1000 i Helsingør, oplyser Nordsjællands Politi.

Mand byttede om på prismærker i supermarked

En 51-årig mand fra Snekkersten mente formentlig, at han havde fundet på et temmelig smart trick til at spare penge på sine indkøb.