Det var i skoven her, Teglstrup Hegn, at den unge mand blev forulempet af en 40-45 årig mand. FOTO: Andreas Norrie

Mand blottede sig i skov

En 18-årig mand fra Ålsgårde kontaktede mandag aften politiet og fortalte, at en anden mand omkring klokken 18.15 havde blottet sig for den 18-årige i skoven mellem Helsingør og Hellebæk.

Her passerede manden den 18-årige, men kom kort tid efter tilbage og fremviste sit lem for den 18-årige og tilbød ham penge for at onanere sammen med manden. Den 18-årige afslog "tilbuddet", hvorefter den ukendte mand cyklede væk.

Han beskrives som dansk af udseende, 40-45 år, 185-190 cm høj og spinkel af bygning, hvid i huden med kort brunt hår. Han var iført grå shorts og lyseblå t-shirt og kørte på en sort herrecykel med skæv bagagebærer.