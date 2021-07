Mand anmeldt for blufærdighedskrænkelse i svømmehal

Nordsjællands Politi modtog onsdag eftermiddag klokken 14.31 en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse. Det fremgår af dets døgnrapport. På vegne af en 12-årig dreng blev det anmeldt, at en mand kort forinden i et omklædningsrum i svømmeklubben på Borgmester P. Christensens Vej havde taget drengen på bagdelen. En patrulje kørte til stedet, hvor manden, en 67-årig fra Slagelse, i mellemtiden blev tilbageholdt. Her blev han af patruljen anholdt og sigtet for at have krænket drengens blufærdighed ved beføling.