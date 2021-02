Skal dette snart være en saga blot? Skotterup strand -og udsigten fra Egebæksvang Skov Foto: Emil Nicolai Helms

Man mærker hensigten og bliver forstemt

Helsingør - 20. februar 2021 kl. 13:04 Af Anne Christine Helms borger i Helsingør Kommune, Espergenser med og i hjertet, mor til tre, vinterbader og motionsløber, konservator og molekyl Kontakt redaktionen

Kære Benedikte Kiær

Min familie og jeg kan om føje år fejre sølvbryllup med Helsingør Kommune. Vi kom hertil som en sammenbragt familie i årtusindeskiftet. Bosatte os i Espergærde og nød det fra dag ét. Nød at vi kunne sende de små drenge ud på stier og veje, nød at vi kunne kælke i Egebæksvang skov, nød at vi kunne lade dem sejle i optimistjolle, nød stranden om sommeren. Som årene gik og familien voksede og voksede til, nød vi Flynderupgaard, den smukke, smukke købstad Helsingør med de mange fine gamle huse og smalle gader, de nye gavlmalerier, frydede os over bygningen af Kulturværftet, der allerede har sat ramme om så mange gode arrangementer og koncerter, renoveringen af Kronborg med dens imponerende fæstninger (ikke mindst set fra færgerne - uden at de skal romantiseres mere end højst nødvendigt), det nye Søfartsmuseum (som blev vor efternølende datters absolutte favoritmuseum). Vi nød at gå rundt på havnen og skoven og i vort lokale center, være med og aktive i den lokale idrætsforening, deltage i løb fra Hornbæk til Tikøb og rundt om Kronborg - og til stadighed møde naboer og bekendte, og en borgmester, der i træsko hilste på et lille barn i en klapvogn med et: "Dav, jeg hedder Per."

Ja, det har været en fest. Og vi har altid lovet hinanden at vi skulle bæres herfra, at det var det bedste sted man kunne bo. Men nu er der malurt på vej i bægeret. En stor urt, der hedder HH-forbindelsen. I mit stille sind, kalder jeg den HH-forbandelsen. Den truer os. Den truer alle helsingoranere, espergensere og ikke mindst beboerne i Skotterup og Snekkersten.

Der er i parentes bemærket to versioner - den lange på 127 sider og et resumé på 27 sider, som jeg med mange års baggrund fra centraladministration går ud fra er det, som de fleste politikere har nået at skimme. Og der er en forskel.

Det der hurtigt springer en i øjnene ved læsning af den lange rapport er:

· Om de 15 min, der kan spares fra Helsingborg til Rødby, ikke var bedre brugt for chaufførerne på færgen til et hvil og en kop kaffe?

· Om det er rimeligt at antallet af trafikulykker på den danske side af sundet stiger, mens den falder på den svenske side?

· Om det er rimeligt at luftforureningen stiger på den danske side af sundet, mens den falder på den svenske side?

· Om nogen tror, at der vil være en positiv stadsudvekling, som det hedder i den dansk-svenske rapport, når bilerne først er kørt ud af en tunnel seks km syd for Helsingør?

· Om nogen nogensinde vil bygge en boret tunnel til vejtrafik i Danmark af den længde (det er mig og de ingeniører, jeg har spurgt, ikke bekendt med er sket før)?

· Og om man ikke hellere vil ty til den i resuméet næsten ikke nævnte sænketunnel, som vil få en katastrofal effekt og indflydelse på miljø, natur, kultur, boliger mv. i det område, som kommunen ellers ynder at "sælge" som Den danske riviera, byen fra kyst til kyst.

Men det helt, helt store minus, som kun er hastig berørt og med kun vanskeligt læsbare tegninger ses, er, at den såkaldte cut & cover tunnel, der skal forbinde sænketunnelen med Helsingørmotorvejen, skal graves ud og ned i det nordlige Egebæksvang Skov!!!. Begyndende ved Skotterup Strand - i sådan ca. hele dens bredde og lidt til, i en omtrent 200 m bred bue gennem skoven, krydse Kystbanen, forbi nord for Flynderupgaard, krydse Lille Nord, igennem den fredede Rørtangkile og fange motorvejen nord for Mørdrup trinbræt - i alt 2,5 km, vil blive gravet op i en 9-17 meters dybde. Bagefter vil det hele selvfølgelig blive dækket og vil nogle sige, man kan jo plante ny skov. Måske vil det være vokset op til vore oldebørns tid - men meget vil for altid være tabt.

Flere steder i rapporten nævnes det, at der vil blive udfordringer med den øgede trafik, der kommer på en allerede meget belastet Helsingørmotorvej, og at en sådan forbindelse vil være med til at fremrykke behovet for at udvide vejkapaciteten nord for København.

Og nu spørger jeg dig, Benedikte, er det den skjulte dagsorden for dette? At nogen ønsker at "grave Ring 5 op" igen, at nogen ønsker at lægge pres, således at den meget omdiskuterede vej bliver en realitet.

For alvorligt og ærligt talt kan jeg ikke se nogen som helst anden grund.

Den HH forbindelse vil kun være til gavn for svenskerne og selvom jeg holder meget af dem som broderfolk og selv har svenske aner, må vi dog have lov at være egoister og værne om vor by og land, vor natur og miljø, vor trafiksikkerhed og livskvalitet, og så må svenskerne udvide deres egne motorveje frem til Øresundsbroen, der jo som i parentes bemærket har en uudnyttet kapacitet på 30%, medmindre de vil tænke helt andre transportveje.