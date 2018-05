Vurderingen af uddannelsesegnetheden skal også få de unges øjne op for erhvervsuddannelsesernes muligheder, mener Marlene Harpsøe (DF) . Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Man kan være egnet til meget andet end gymnasiet

Helsingør - 20. maj 2018

Byråds- og folketingsmedlem Marlene Harpsøe (DF) er gået til ministeren i sag om vurderinger af uddannelsesparathed. Ligesom tidligere år, så er det institutionen UU Øresund, som hvert år foretager en vurdering af de unges såkaldte uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse ud for et skema og en metode, som er bestemt af Undervisningsministeriet.

Men måden at foretage vurderingen på kan risikere at give de unge et skævt billede af deres muligheder i uddannelsessystemet, lyder budskabet fra formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget Marlene Harpsøe(DF), der også er folketingsmedlem.

For vurderingerne bliver i dag alene foretaget ud fra elevernes egne ønsker, som oftest går i retning af det almene gymnasium.

Dette har efter alt at dømme betydet, at rigtig mange elever og deres forældre i Helsingør Kommune har fået en nedslående besked. Således var der eksempelvis på Nordvestskolen cirka 47 procent af eleverne, som ikke blevet erklæret uddannelsesparat i 8. klasse, fremgår det statistikken, som blev fremlagt på mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

- Jeg synes det er ærgerligt, at eleverne bare står tilbage med en følelse af ikke at kunne noget, når vi har 118 fine erhvervsuddannelser, hvor der ikke er det karakterkrav, som der er indført i gymnasiet. Og det i situation , hvor samfundet tørster efter faglærte, siger Marlene Harpsøe.

Ind med karakteren 2

- På det fleste erhvervsuddannelser kan man faktisk komme ind med karakteren 2. Det gælder også den nye EUX-uddannelse, hvor man både får svendebrev og studenterhue, forsætter hun.

På mødet i Socialudvalget i denne uge var sagen på dagsordenen og et enigt udvalg. at UU Øresund også for fremtiden skulle opgøre, hvor mange elever i 8. og 9. klasse, som har de nødvendige karakterer i dansk og matematik til en erhvervsuddannelse.

Imidlertid er det ifølge Harpsøe et problem, at man har en landsdækkende metode, som i praksis fokuserer på uddannelsesparathed i forhold til det almene gymnasium.

Minister var åben

- Jeg har tirsdag haft et møde med undervisningsminister Merete Riisager (LA) om sagen, og hun var helt enigt i, at der skulle gøres noget med egnethedsvurderingen. Det synes jeg er rigtig positivt. For UU Øresund følger jo bare reglerne, siger Harpsøe, der i folketinget er Dansk Folkepartis erhvervsuddannelsesordfører.

Erhvervsuddannelser eller ej. Er resultaterne fra uddannelsesvurderingen ikke et tegn på problemer med fagligheden på skolerne her i kommunen?

- Selvfølgelig skal vi altid være opmærksom på fagligheden, men det ligger mig også meget på sinde, at vi skaber en mere praksisnær undervisning, som også kan inspirere til at vælge en erhvervsuddannelse, siger hun.