Værftets Madmarked har allerede fået lavet tegninger af, hvordan dets rooftop skal laves. Her kan man også se den imponerende udsigt mod blandt andet Kronborg og her Helsingør Nordhavn. Illustration: Dall&LIndhardtsen

Send til din ven. X Artiklen: Magtfuldt udvalg kunne ikke finde penge til rooftop-udbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Magtfuldt udvalg kunne ikke finde penge til rooftop-udbud

Økonomiudvalget skulle på seneste møde finde mindst 400.000 kroner til at sætte gang i arbejdet med et EU-udbud, som gør det muligt for Værftets Madmarked at indrette en café på taget af to af værftshallerne.

Helsingør - 29. maj 2021 kl. 04:04 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det populære og økonomisk veldrevne Værftets Madmarked, der bor til leje i de kommunalt ejede værftshaller, er klar til at investere et tocifret millionbeløb i at indrette en café på taget af madmarkedets to haller.

Selv om hallerne ikke er bevaringsværdige eller lignende, så har projektet - som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis - vist sig at være juridisk kompliceret.

For kommunen kan tilsyneladende ikke bare udleje taget til madmarkedet mod en passende betaling. Kommunens forvaltning i både Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation er nemlig kommet frem til, at en lejeaftale om taget kræver et stort juridisk udredningsarbejde. Det gælder både i forhold til Kommunalfuldmagtens bestemmelser om udlejning af ejendomme og forbuddet mod, at kommuner støtter enkeltvirksomheder. Også i forhold til udbudsreglerne, der blandt andet består af EU-regler, er der masser af udfordringer.

EU-udbud Alt dette har ført til, at forvaltningens vurdering er, at det vil kræve mellem 300.000 og 400.000 kroner at købe primært juridisk rådgivning alene til udformningen af udbuddet, der sandsynligvis vil have form af en et koncessionsudbud, der skal sendes i et EU-udbud. Årsagen til, at det skal være et EU-udbud er, at omsætningen på stedet vurderes til over bare en 10-årig periode til at være et godt stykke over grænsen, som ligger på lige under 40 millioner kroner. Regnestykket er baseret på, at tagterrasseserveringen vil have en omsætning på 5 millioner kroner årligt.

Udover regningen til eksterne jurister og advokater, så vil projektet også kræve udgifter på 100.000 kroner til tekniske beregninger. I første omgang lagde forvaltningen op til, at politikerne i Økonomiudvalget tog stilling til, hvorvidt der skulle gives en tillægsbevilling til projektet, da man kun kunne finde 100.000 kroner fra et mindreforbrug på en ejendomssag til projektet.

Et enigt økonomiudvalg undlod imidlertid at stemme for eller imod en tillægsbevilling, og bad i stedet forvaltningen om en supplerende undersøgelse af, hvordan projektet kan finansieres, fremgår det af mødereferatet.

Sagen skal endeligt afgøres på byrådsmødet mandag, hvor konklusionen forventes at være den samme.

relaterede artikler

Rooftop på madmarked: Så tæt er det på at blive en realitet 21. april 2021 kl. 05:10

Værftets Madmarked genåbner med ny bod: Se hvilken her 16. april 2021 kl. 05:23

Magtfuldt udvalg er klar til unik tagterrasse 26. november 2020 kl. 09:43