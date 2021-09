Se billedserie Erhvervskvinden Christina Hvid blev tidligere i år udnævnt som formand for Fonden Hornbæk Kunstmuseum. Hendes opgave er blandt andet at skaffe finansiering til projektet, som i en periode var gået lidt i stå. Nu er hun nået et stykke af vejen med en bevilling fra Realdania. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Magtfuld fond klar til at hjælpe »Lysets museum« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Magtfuld fond klar til at hjælpe »Lysets museum«

Fonden Realdania går ny ind med en bevilling, der på ny skal sætte gang i udviklingen af projektet for et kunstmuseum i Hornbæk.

Helsingør - 06. september 2021 kl. 15:40 Kontakt redaktionen

Efter 25 års venten sparkes der nu for alvor liv i planerne om et museumsprojekt på museumsgrunden i badebyen Hornbæk i Nordsjælland. Realdania er gået sammen med Fonden Hornbæk Kunstmuseum om at igangsætte en forundersøgelse til udvikling af en forretningsplan og et klart koncept for hvordan museumsgrunden bedst muligt kan anvendes til gavn for byen og leve op til fondens formål, oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Museumsgrundens beliggenheden er enestående med direkte adgang til Hornbæk Strand, som har inspireret nogle af Danmarks største kunstnere, som P.S. Krøyer og Holger Drachmann. Planen om at bygge et museum på hjørnet af A.R. Friis Vej og Kystvej, overfor Hornbæks street food- marked "Det Fedtede Hjørne", går helt tilbage til 1995. Dengang testamenterede Fru Gudrun Thomsen den 5500 kvm. store grund til Fonden Hornbæk Kunstmuseum med pålæg om at bygge et museum.

Det er den nye formand for fonden, erhvervskvinden Christina Hvid, der har stået i spidsen for samarbejdet med Realdania. Hun er til daglig administrerende direktør i Molio, byggeriets videncenter. Christina Hvid har desuden stærk tilknytning til byen, hvor hun er født og opvokset og nu tilbringer en stor del af sin fritid med sammen sin familie og i sit sommerhus.

- Visionen med det kommende museumsprojekt er at fortælle historien om lyset og kunsten og samtidig bidrage til at sætte liv i en udvikling, så folk kommer til Hornbæk hele året. Projektet skal desuden forbindes til de øvrige byudviklingsmuligheder, der arbejdes på i byen, siger Christina Hvid om museumsplanerne.

- Placeringen af museumsgrunden er optimal. Nærheden til klitlandskabet er unik, solnedgangen er fantastisk og danskerne elsker at komme hertil," fortsætter hun. Dette argument er kun blevet forstærket under corona, hvor Hornbæk har været et yndet mål for danskere fra hele Danmark. Realdania og Fonden Hornbæk Kunstmuseum vil nu gennemføre en forundersøgelse for opførsel af et formidlings- og naturoplevelsesprojekt, der binder stedets unikke historie om kunsten sammen med naturen og lyset. Det vil ske i tæt dialog med de lokale forenigner og aktiviteter i byen i øvrigt, siger hun videre.

Åbent hele året Museumsgrunden rummer i dag en ejendom med boliger, som lejes ud, en minigolfbane, en iskiosk, en lille bygning med salg af sommertøj og en sommercafe. Christina Hvid ønsker sammen med resten af fondens bestyrelse en bedre udnyttelse af stedets store potentiale. Hun forestiller sig, at museet skal holde åbent hele året med relevante kunst- og kulturtilbud suppleret med borgerrettede aktiviteter, der støtter op om driften.

Bevillingen fra Realdania og Fonden Hornbæk Kunstmuseum skal bruges til at kortlægge en samlet vision for stedet, herunder udvikling af et passende museumskoncept og hovedfortælling, muligheder for at inddrage naturen, afdækning af målgrupper, interessenter og markedsforhold i forhold til andre museer og kulturinstitutioner samt mulige partnerskaber, kunstsamlinger og om og hvordan en bæredygtig drift kan opnås.

Endelig skal forundersøgelsen afklare stedets planmæssige forhold samt grundens muligheder.

Interessentdialogen sættes i gang i september måned og forprojektet med forretningsplan og muligt koncept for museet forventes færdig i løbet af foråret 2022.

relaterede artikler

Kæmpe-projekt: Fondsansøgninger til Lysets Museum 02. januar 2019 kl. 10:34

Se Kim Utzons tegninger: Hornbæk skal have et kunstmuseum i verdensklasse 19. juni 2018 kl. 04:13