Magnetfisker gjorde opsigtsvækkende fund i skovsø

En 25-årig mand fra Hørsholm fangede onsdag eftermiddag klokken 13.43 en panserværnsraket, da han magnetfiskede i Kobberdammen ved Kobberdamsvej i Hellebæk. Ammunitionsrydningstjenesten blev sendt til stedet og sørgede for at få bortskaffet raketten, der viste sig at være en øvelsesraket, på sikker vis, oplyser Nordsjællands Politi.