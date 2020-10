Se billedserie Vinderbilledet blandt over 1400 fotos i konkurrencen "Hvad er Helsingør - for dig?" er taget af Ole Thomsen, der arbejder på havnen. Foto: VisitNordsjælland, Ole Thomsen

Magisk foto vinder konkurrence

Helsingør - 08. oktober 2020 kl. 11:14

Vinderbilledet i fotokonkurrencen »Hvad er Helsingør - for dig?« er taget af Ole Thomsen, der »indfanger en blanding af lys og mørke, fortid og nutid, arkitektur og historie - og ikke mindst magi,« skriver VisitNordsjælland i en pressemeddelelse.

Vinderbilledet forestiller Museet for Søfart med Kronborg Slot i baggrunden. Øverst er himlen mørk. Slottet er en mørk silhouet mod et gulligt lys i horisonten, og det samme er træerne omkring slottet. Midt i mørket skinner et blåligt lys fra Museet for Søfart.

»Vinderfotografiet viser noget, der er unikt for Helsingør - netop kombinationen af det historiske og det moderne. Lyset er på én gang magisk og sci-fi-agtigt og giver os lyst til at gå på opdagelse i detaljerne,« lyder begrundelsen fra dommerpanelet.

Fotos udstilles på slottet Fra fredag den 9. oktober bliver konkurrencens 10 bedste billeder udstillet på Kronborg Slot. Udstillingen løber indtil 30. november og vises i Slotskammeret.

VisitNordsjælland udskrev i foråret sammen med Kronborg Slot, M/S Museet for Søfart, Marienlyst Strandhotel og Vi samler hele Helsingør en fotokonkurrence, der skulle finde lige præcis det billede, der fortæller, hvad Helsingør er for den enkelte fotograf.

Det kunne være brostensbelagte gader med bindingsværkshuse, arkitektur, den maritime historie, strandene, udsigten til Sverige, Hamlets slot, Kronborg, foreviget af Shakespeare, kulturliv, gadefestivealer, koncerter eller liv i handelsgaderne.

I pressemeddelelsen skriver VisitNordsjælland, at »Helsingør er netop ikke kun ét motiv. Helsingør er i konstant bevægelse og udvikling. Man siger, at et billede siger mere end 1000 ord, og fortællingen om Helsingør er fortid, nutid og fremtid fortalt i kultur, natur og historie.«

648 fotografer deltog Og der kom mange forskellige billeder ind i konkurrencen. 648 fotografer sendte flere end 1400 fotos. Hver især har fotograferne zoomet ind på Helsingør og givet deres bud på, hvordan de ser byen.

Vinderen, Ole Thomsen, arbejder på havnen i Helsingør. Gennem 40 år har han haft kameraet med som en trofast følgesvend på arbejdet, og ifølge pressemeddelelsen tager han billeder »døgnet og året rundt.«

På andenpladsen i konkurrencen er Steen Aage Nielsen, og tredjepladsen indtages af Thomas Gundel.

Flere konkurrencer Fotokonkurrencen har ud over at være en lokal begivenhed været en anledning til at markedsføre byen til resten af Danmark. VisitNordsjælland har derfor brugt konkurrencen som en løftestang til markedsføring af Helsingør og gennem billeder fortalt om byen til et nyt publikum.

VisitNordsjælland planlægger at lave flere fotokonkurrencer i Nordsjælland fremover.