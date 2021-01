Tre indbrud i Helsingør lørdag

Send til din ven. X Artiklen: Magert udbytte - gode spor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Magert udbytte - gode spor

Helsingør - 24. januar 2021 kl. 10:38 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Tre indbrud i Helsingør lørdag havde en del til fælles. De blev alle anmeldt i nogenlunde samme tidsrum, og ingen af stederne er der tilsyneladende stjålet det store - og så mener Nordsjællands politi, at man kan sikre sig DNA-spor i alle tre tilfælde.

19.14 indløb en anmeldelse om et indbrud på Nannasvej, der skal være sket lørdag mellem klokken 12 og 19. Et vindue er brækket op, sandsynligvis med et koben, og der blev stjålet kontanter.

Klokken 19.56 anmeldtes et indbrud i en villa på Frank Jægersvej. Det er fundet sted mellem klokken lørdag mellem 16 og 19.30. Her blev der kastet en sten gennem et vindue, hvorefter tyven har kunnet åbne det helt. Der er tilsyneladende ikke stjålet nogen, men der er flyttet rundt på inventar, hvilket sikrer politiet flere steder at kunne afsøge efter dna-spor.'

20.44 kom så tredje anmeldelse, denne gang fra en lejlighed i Gefionsparken. Her blev en sten kastet gennem en terrassedør, hvorefter gerningsmanden har haft adgang til boligen. Heller ikke her medles der om udbytte. Indbruddet kan have fundet sted lørdag mellem klokken 10.30 og 20.30.