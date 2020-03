Fotograf & klipper Christoffer Askman og scenograf & instruktør Hanna-Zoéy T. Tyge har lavet kortfilmen »Mænd, Vand og Værft«. Foto: Helsingør Kommunes Museer

Mænd, vand og værft - et ekko fra en svunden tid

Helsingør - 22. marts 2020

Ny kortfilm fortæller om Værftets storhedstid. Mænd, Vand & Værft er en kortfilm om mænd. Unge mænd og ældre mænd som mødes i Helsingør Havn og taler om livet på vandet og om livet på værftet, dengang de ældre mænd var unge mænd. De unge mænd kommer på rundtur i Værftets gamle haller og får personlige fortællinger om det levede liv og om Værftets storhedstid.

De ældre mænd er nemlig tidligere værftsarbejdere med stor kærlighed til det sagnomspundne Værft der i 100 år var et væsentligt omdrejningspunkt for livet i Helsingør. De er frivillige på Værftsmuseet og i museets åbningstid står de klar til at fortælle gæsterne anekdoter om den almægtige mandearbejdsplads med hårdt fysisk arbejde, solidaritet, fantasifulde øgenavne og et stort socialt engagement.

I filmen får vi også historier om, hvordan fremtiden dengang de ældre mænd var unge, blev afgjort af deres far, når de som 11-årige, blev hevet op på Værftet for at blive skrevet op til en lærerplads.

Man kunne jo også stikke til søs.

Vandet ligger jo åbent omkring Helsingør ved Kronborgs Strand. Så man kunne jo også stikke til søs. Og det gør de så, allesammen. De unge mænd og Værftets gamle lærerdrenge går ombord på dampskibet S/S Bjørn, der med sine 100 år på bagen ligger smukt på vandet, takket være tre generationer af flittige frivillige, som standhaftigt i 31 år, har istandsat rustbunken fra Randers til et værdigt museumsskib i Helsingør Kulturhavn.

Det bliver en sejlads på toppede bølger tilbage i historien, hvor der manuelt skovles kul og maskinen er næsten lydløs. Besætningen på "Bjørnen" som fortrinsvis består af ældre mænd, fortæller gavmildt om livet ombord. Bølgerne, oplevelserne og skumsprøjt skaber fællesskab og de to generationer af mænd går glade og berigede i land.

Et smukt spindelvæv af samarbejde

"Mænd, Vand & Værft" er skabt i et tæt samarbejde mellem fotograf & klipper Christoffer Askman og scenograf & instruktør Hanna-Zoéy T. Tyge. Begge er tilflyttere og imponerede over, hvor fyldig historiens vingesus er i alt fra skibe, bygninger og i helsingoranernes bevidsthed. I denne omgang har de fokus på det levende engagement de frivillige på henholdsvis S/S Bjørn og Værftsmuseet bidrager med til at overdrage historien til os andre i ord, billeder og håndværk.

Filmen er en del af: "Samtaler på Tværs" som er et større samarbejde mellem Ungdomsskolen og Frivilligcenter Helsingør. I projektet afsøges veje og muligheder for at berige hinanden på tværs af generationer, etnicitet og interesse. Det er tredje gang at en gruppe unge, møder en gruppe ældre fra Helsingørs frivilligmiljøer. Næste tema handler om i fællesskab at gøre Verdensmål til Hverdagsmål.