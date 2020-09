Filmen er et ekko fra en svunden tid og er skabt i et tæt samarbejde mellem fotograf & klipper Christoffer Askman og scenograf & instruktør Hanna-Zoéy T. Tyge. Foto: Pressefoto

Mænd, Vand & Værft - Film og debat i de gamle Værftshaller

I et samarbejde mellem Værftsmuseet, Maritimt Værksted Hal 16 og Frivilligcenter Helsingør vises torsdag d. 17. september kl. 19-21 kortfilmen: "Mænd, Vand & Værft". Filmen handler om at mødes på tværs af generationer. Vi følger en gruppe unge mænd, som i de gamle værftshaller møder "Værftets gamle lærerdrenge" og efterfølgende går ombord på veteranskibet S/S Bjørn for at opleve livet til søs sammen med skibets besætning.