I en periode kan der komme til at køre op til 75 ekstra lastbiler med madaffald om ugen ind gennem porten til Skibstrup Affaldscenter udenfor Ålsgårde. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Madaffald fra fire nye kommuner skal køres forbi Skibstrup-anlæg

Forsyning Helsingør har budt ind på opgaven om at stå for omlastningen af madaffald fra fire andre kommuner indtil et nyt anlæg står klar i Hørsholm. Det giver mere trafik

Helsingør - 19. maj 2021 kl. 04:27 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det er ikke kun i Helsingør Kommune, at affaldssorteringen er ved at blive rullet ud. Det gælder også i de øvrige kommuner, som er medejere af det fælleskommunale affaldsselskab Norfors. Norfors-kommunerne Rudersdal, Hørsholm, Allerød og Fredensborg har imidlertid et problem frem til slutningen af 2022. Det skyldes, at disse kommuner venter på, at der skal bliver opført et nyt såkaldt omlastningsanlæg ved Usserødværket i Hørsholm. På et sådant anlæg kan man aflæsse madaffald, og oplagre det, indtil det skal køres videre til eksempelvis et biogasanlæg.

