Måtte flytte i al hast: Børnehave var en brandfælde

Kim Jensen, Victor Nika og en række andre har i den seneste tid boet i en gammel børnehave på Hobrovej 23 i Helsingør. Her er de blevet pålagt at betale 3200 kroner i månedlig husleje for at bo på trods af, at lokalerne ikke har været godkendt til privat beboelse, ligesom der er blevet konstateret flere sundhedsskadelige stoffer i bygningen. Nu viser det sig, at bygningen tillige har været decideret brandfarlig, hvorfor beboerne i al hast er blevet flyttet ud.