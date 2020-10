Måbbe Dæk er løs i efterårsferien

Sømonstre, havfolk og andre mytiske væsener vælter op på dækket af DRØMMESKIBET hos M/S Museet for Søfart i efterårsferien. Og det er snart sidste chance for at opleve den populære udstilling 'Frihedens Værksted - Kløvedal & livet med Nordkaperen'.