Lystslottets venner byder på åbent hus og nyheder

Der har længe været stille omkring Marienlyst Slot og projektet med at genrejse slottet, for ligesom alle andre foreninger har Marienlyst Slots Venner været afskåret fra at afholde arrangementer, men stilheden er bestemt ikke udtryk for, at projektet er gået i stå, lyder det fra foreningen.

Med i nationalpark

Der er også sket det positive, at Marienlyst Slots Venner og Nationalpark Kongernes Nordsjælland har etableret et godt samarbejde omkring den romantiske have, der er udvalgt som indsatsområde i Nationalparkplanen. Helt konkret vil Nationalparkfonden bidrage til at genskabe og formidle den romantiske have, og det udmønter sig bl.a. i at fonden betaler for udarbejdelsen af en rammeplan for haven. Planen er p.t. under udarbejdelse hos en af Danmarks førende landskabsarkitekter, og vi glæder os til at kunne præsentere den i nærmeste fremtid.