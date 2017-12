Stadionets udskældte lysmaster, som også vil kunne ses fra den svenske kyst, bliver noget lavere end i det oprindelige lokalplanforslag. Illustration: NOVA 5 | ELKIÆR + EBBESKOV ARKITEKTER

Send til din ven. X Artiklen: Lysmaster bliver lavere på stadion i lokalplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lysmaster bliver lavere på stadion i lokalplan

Helsingør - 09. december 2017 kl. 04:24 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Højden på lysmasterne bliver sænket fra 45 til 37 meter i lokalplan for det omstridte stadion på Gl. Hellebækvej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Efter mødet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i denne uge kan den endelige og reviderede lokalplan for det nye 1. divisionsstadion på Gl. Hellebækvej med største sandsynlighed blive vedtaget på årets sidste møde i Byrådet, og derved kan projektet holde den seneste tidsplan for det mere end 57,6 millioner kroner dyre byggeri. Tidsplanen kræver, at Byrådet skal godkende den endelige igangsættelse af byggeriet i januar, og at hele byggeriet skal stå klar til brug i august/september næste år. Tidsplanen betyder samtidig, at byggestarten ikke venter på en sandsynlig klage til Planklagenævnet, det tidligere Natur- og Miljøklagenævn - eller resultatet af den.

Frygtede nederlag

Det oprindelige forslag til lokalplan for det omstridte projekt, som mere end 1.700 borgere har klaget under gennem blandt andet to underskriftsindsamlinger, blev trukket tilbage denne sommer. Det skete efter, at forvaltningen i Center for By, Land og Vand vurderede, at planen med stor sandsynligvis ville blive underkendt af Planklagenævnet, hvis ikke man fjernede et afsnit, som tillod parkering på græs- og fodboldbanen Tårnhøjbanen, som ligger som en lysning inde i Marienlystskoven.

Ingen koncerter

Da den nye lokalplan, som på nær afsnittet om Tårnhøjbanen kom i høring er identisk med den første, så var der igen en betydelig række kritiske høringssvar fra blandt andet foreningerne By og Land Helsingør, Danmarks Naturfredningsforening og foreningen Nyt Stadion på Nordre Strandvej.

Denne gang har forvaltningen dog valgt at ændre noget på lokalplanen på baggrund af høringssvarene. Det betyder, at det bliver præciseret i lokalplanen, at stedet udelukkende skal anvendes til sportsformål og ikke til eksempelvis »stadion-koncerter«.

Også i forhold til de stærkt kritiserede lysmaster i 45 meters højde lige på grænsen til Teglstrup Hegn og den kommende nationalpark er der sket ændringer. Således bliver det nu maksimalt tilladt at opsætte lysmaster på 37 meter i stedet for de 45 meter, som var tilladt i lokalplanforslaget.

- Den lavere højde får ingen betydninger for muligheden for, at lysanlægget eksempelvis vil kunne overholde kravene til superligaen, siger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets formand Johannes Hecht-Nielsen(V).

Han oplyser endvidere, at samtlige udvalgets medlemmer på nær Haldis Glerfoss(EL) valgte at sige ja til lokalplan og kommuneplantillæg for det nye stadion.

Udover selve stadionet, så sagde udvalget også ja til en stiforbindelse til Rasmus Knudsensvej og opsætning af skilte og affaldsspande på strækningen mellem det kommende stadion og Højstrup Station. Disse initiativer skal finansieres af driftsmidler, og det har tidligere været fremme, at regningen vil blive på 1,4 millioner kroner.