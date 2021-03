Væggen af træ bag Vibeke Møller-Rash er blevet skiftet ud, så pladsen bliver brugt bedre. Hun blev i sidste uge testet med den nye lyntest, der fortsat bruges i lyntestcentret i færgeterminalen. Foto: Christopher Valeur

Lyntestkapacitet opgraderet: Her kan flere testes

Pladsen i lokalerne i færgeterminalen bliver nu udnyttet bedre, så der er hele fire podestationer, hvor der tidligere kun var to. Alligevel opfordres borgerne til at blive testet i Laden ved Vapnagaard.

Helsingør - 20. marts 2021 kl. 05:08 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

I sidste uge var det ikke kun den nye lyntest, som bare skal få centimeter op i næsen, som har været anderledes ved lyntestcentret i færgeterminalen. Også de lokaler, som Copenhagen Medical bruger, har fået en makeover.

Har nået maksimum Copenhagen Medical overtog således lokalerne med kort varsel fra Medicals Nordic den 19. februar, og der var derfor ikke tid til at indrette lokalerne, som Copenhagen Medical ville have det. Det var der dog mulighed for den 8. marts, hvor der blev bygget om. Det er betyder, at der nu er en model, hvor der er fire podestationer i konstant brug, mens en femte station bruges som aflæsningsstation. Alligevel er der stor travlhed i lyntestcentret.

- Vi optimerer hele tiden vores lyntestcentre for at se, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Det er vigtigt at huske på, at centret ved færgen oprindeligt er oprettet til pendlere, og der har centret nået sin maksimale kapacitet. Vi kan ikke gøre lokalet større, og kan derfor ikke gå højere op i antallet af podere, fortæller pressechef hos Copenhagen Medical, Trine Baadsgaard.

Alle podestationer bruges Selvom de fire podestationer er i konstant brug i færgeterminalen, er det svært at vurdere, om det har hjulpet betydeligt på ventetiden.

- Ventetiden går an på, hvad tid man kommer. Det er jo uden tidsbestilling, så det er svært at vide, hvornår folk kommer, siger Trine Baadsgaard.

Tag til Laden I stedet for opfordrer hun Helsingørs borgere til at drage mod Laden, hvor der er mere plads. Her er der nemlig fire podestationer, men de er sjældent alle fire i brug. Her er der dog, grundet pladsen, mulighed for at udvide med yderligere 3-4 stationer.

- Færgeterminalen er et for lille testcenter i forhold til antallet af helsingoranere der kommer. I Laden er der derimod masser af plads og ikke så meget kø, fortæller Trine Baadsgaard.

Opgraderede også i februar I februar optimerede Copenhagen Medical ligeledes testcentret i færgeterminalen, således at indregistreringen efterfølgende har foregået udenfor og ikke i podeområdet, da der nu bruges mobile terminaler til at registrere folk i køen.

Lyntestcentret i færgeterminalen har åbent alle dage fra klokken 05.45-22.00, mens lyntestcentret i Laden på Vapnagaard har åbent alle dage fra klokken 08-20. Copenhagen Medical står for begge testcentre, hvor man kan blive testet gratis uden tidsbestilling. Ved perron 13 kan man blive PCR-testet hver dag. Dette kræver dog tidsbestilling.