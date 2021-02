Lyntesten er flyttet ind i færgeterminalen, som ikke er så travlt som før grundet den gensidige grænselukning. Foto: Simon Wincentz Heim

Lyntestcenter er rykket til færgeterminalen

Helsingør - 03. februar 2021 kl. 13:36 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Medicals Nordic har rykket placering fra stien ved Klostergade ud for Helsingør Bycenter til færgeterminalen ved Helsingør Station. Det betyder, at Copenhagen Medical rykker ud derfra og ikke længere huserer i byen.

Flere borgere tog forgæves turen til lyntestcentret ud for Føtex i Helsingør Bycenter, da de i mandags ville blive testet for coronavirus. Da mange efterfølgende drog mod færgeterminalen ved Helsingør Station, hvor der ligeledes har været et lyntestcenter den seneste periode, blev de også her mødt af lukkede døre.

Store flyttedag

Det er der dog en logisk forklaring på. I mandags, den 1. februar, flyttede Medicals Nordic lokaler, således at de ikke længere er at finde i en vogn ud for Føtex i Helsingør Bycenter, men derimod kan findes i færgeterminalen ved Helsingør Station. De skulle derfor lige sætte det nye lyntestcenter op i mandags, men vil fremover kunne findes fra klokken 6-22 hver dag, hvor man vil kunne blive testet uden tidsbestilling.

Flytningen betyder samtidig, at Copenhagen Medical, der hidtil har stået for lyntest i Færgeterminalen, flytter ud, og derfor ikke længere er at finde i Helsingør Kommune.

To steder

Det betyder derfor, at der nu er to steder, hvor man kan blive testet for coronavirus. Det ene sted er lyntesten, der kan tages i færgeterminalen, og det andet sted er i lokalerne ved siden af på spor 13, hvor PCR-testen kan findes. De har åbent fra klokken 8-20, men kræver tidsbestilling. Begge testmetoder er gratis for borgerne.