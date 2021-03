Der har tidligere været godt med kø på Helsingør Station, når der skulle testes. Det er et sjældent syn i disse tider. Foto: Christopher Valeur

Lyntest: Nu slipper du for den lange vatpind

En ny lyntestmetode betyder, at vatpinden kun skal få centimeter op i næsen. Flere lyntestudbydere udruller det gradvist, og nu er der sat dato på, hvornår metoden kommer til Helsingør.

Helsingør - 03. marts 2021 kl. 05:21 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

På et pressemøde den 17. februar kunne sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), fortælle, at Danmark havde indkøbt 10 millioner nye lyntests, hvor vatpinden kun skal 3-4 centimeter op i næsen. Efterfølgende har flere formentlig gået og ventet på, at den nye testmetode blev udrullet.

For få dage siden kunne adskillige af landet lyntest-udbydere fortælle, at de ville udrulle det i denne uge. Det gjaldt Carelink, Falck og SOS International. I Helsingør Kommune er det Copenhagen Medical, der har ansvaret for lyntest, og det stod derfor hen i det uvisse, hvornår det ville træde i kraft i kommunen, men nu er det blevet endelig bekræftet.

Mandag sker skiftet Fra på mandag den 8. marts vil lyntest i Helsingør Kommune fremover foregå på den nye måde, hvor vatpinden kun skal 3-4 centimeter op i næsen. Timingen må siges at være god, da der stilles krav om to ugentlige test på de ungdoms- og voksenuddannelser, der er blevet genåbnet.

Mange teststeder Der er på nuværende tidspunkt hele tre steder i kommunen, hvor man i disse dage kan blive testet. Copenhagen Medical står for to af stederne, heriblandt det nyoprettede testcenter, der ligger i Laden på Vapnagaard. Testen foregår via næsepodning og er en lyntest. Det kræver ikke tidsbestilling og lyntestcentret har åbent alle dage fra klokken 08.00-20.00.

Copenhagen Medical har ligeledes ansvaret for lyntesten i færgeterminalen ved Helsingør Station. Denne er også gratis og kræver ikke tidsbestilling. Her er det muligt at blive testet alle dage fra klokken 05.45-22.00. Afslutningsvis er der den klassiske PCR-test i lokalerne ved spor 13 på Helsingør Station, der foregår via halspodning. Her er det muligt at blive testet tirsdag, torsdag og lørdag fra klokken 08.00-20.00. Dette kræver dog tidsbestilling,