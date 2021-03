Lydmor er på plakaten til efteråret

Den personlige rejse og inspirationen i Shanghai dannede fundamentet for den fortælling, der i september 2018 manifesterede sig i gennembrudsalbummet I told you I'd tell them our story. Derfra tog det for alvor fart for den fremadstormende Lydmor, som i 2018-2019 tog på en turné i Asien, Rusland og derefter på en succesfuld tour rundt i hele Europa, UK og Asien.