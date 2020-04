Lyddagbog om hver-dagen i corona-krisen

- Vi skal stå sammen - hver for sig, siger statsministeren igen og igen og ser intenst på os fra sine pressemøder. Overalt i Danmark isolerer vi os i disse uger hver for sig, helt alene, som par eller i familier. Samtidig forsøger vi efter bedste evne at varetage et dagligliv med arbejde, børn, parforhold, indkøb og madlavning - hele tiden med angsten for coronasmitte og dens konsekvenser lurende i baggrunden