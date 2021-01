Lund Madsen-brødre på jagt i de hemmelige magasiner

Sammen med DR og brødrene Anders og Peter Lund Madsen er vi gået på jagt i museets magasiner for at løfte gemte fortællinger frem i lyset. Som børn besøgte brødrene ofte Danmarks Tekniske Museum, dengang det lå på Nordre Strandvej, og det er i tv-programmet, som sendes på søndag, tydeligt, at det er en overvældende oplevelse for dem at gå på opdagelse i museets magasiner. Her findes både hverdagsteknologi fra de seneste 200 år og genstande fra opfindere, innovatører og videnskabsfolk, som har haft afgørende betydning for dagens højteknologiske samfund.