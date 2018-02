Det kommende stadion skal anlægge ved Helsingør Hallen. Foto: Illustration: NOVA 5 | ELKIÆR + EBBESKOV ARKITEKTER

Lukket byrådsmøde: Stadion bliver sendt i nyt udbud

Helsingør - 26. februar 2018 kl. 22:18 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stadionet på Gl. Hellebækvej bliver ifølge Helsingør Kommune forsinket med fire til seks måneder. På et lukket byrådsmøde mandag aften besluttede et flertal i Byrådet at annullere det udbud for byggeriet , der - som afsløret i Frederiksborg Amts Avis - resulterede i et laveste bud på 80,3 millioner kroner i forhold til et budget på 57,6 millioner kroner. Med andre ord står byggeriet til at blive mere end 22 millioner kroner dyrere end budgetteret, hvilket skal ses i forhold til, at kommunen i forvejen har et presset anlægsbudget.

På den lukkede del af mødet, der varede i op imod halvanden time, besluttede et flertal at støtte op om en model, som indebærer en nyt udbud, men som også indebærer, at der bliver forhandlet med de forskellige entreprenører om, hvordan man kan udforme et udbud, som kan resulteret i bud, som ligger tættere på de 57,6 millioner kroner.

- Modellen indebærer et nyt udbud, men før det sker, vil Helsingør Kommune indlede en dialogproces, hvor der sammen med interesserede entreprenører findes forskellige muligheder for optimeringer, som kan have en betydning for prisen. Målet er at komme betydeligt tættere på den oprindelige budgetramme på 57,6 millioner kroner, hedder det i en kortfattet pressemeddelelse fra Helsingør Kommune, som blev udsendt umiddelbart efter det lukkede møde.

Beslutningen på mødet kan på baggrund af pressemeddelelsen ses som et kompromis mellem de to løsninger, som var på bordet på det sidste lukkede møde i Økonomiudvalget. Her stod valget ifølge Frederiksborgs Amts Avis' oplysninger mellem en fuld løsning på 80,3 millioner kroner eller en løsning, hvor man med fare for klager for andre entreprenører, ville forsøge at nedskalere byggeriet til en projekt til cirka 75 millioner kroner.

Ny forsinkelse

Konsekvensen i forhold til tidsplanen er endnu en forsinkelse i forhold til den oprindelige plan, som blev præsenteret tilbage i februar sidste år, hvor målet var, at stadionet skulle stå klar til dette års forårssæsonstart.

- Alt efter hvordan processen forløber, vil det forventeligt forlænge tidsplanen med 4 til 6 måneder. Usikkerheden knytter sig især til, at byggeperioden nu vil komme til at strække sig hen over en vinterperiode, står i pressemeddelelsen.

I værste fald kan der være tale om, at byggeriet således først vil stå færdig omkring sommeren 2019. Den seneste tidsplan betød, at byggeriet i bedste fald skulle stå færdig ved udgangen af i år.

I pressemeddelelsen bliver det fremhævet, at modellen for det nye udbud er valgt »efter læk af fortrolige oplysninger fra den lukkede del af økonomiudvalget og byrådets dagsorden«

