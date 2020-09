Ved årsskiftet lukkede Abildvængets Bibliotek dørene som følge af budgetforliget. Her ses et billede fra nedlukningen af biblioteket, der havde en udlånsfremgang på 17 procent i året op til lukningen. Foto: Kenn Thomsen

Lukket bibliotek bliver alligevel til et kulturhus

På trods af en underskriftsindsamling,lokale protester og et stigende udlån, så mistede Helsingørs nordvestkvarter sit lokalbibliotek i forbindelse med forrige års budgetforlig. Det gav en besparelse på lidt over 1,6 millioner kroner på biblioteksdrift og husleje.

Planerne om at oprette et kulturhus i lokaler på Nordvestskolen er nu droppet. Enigt byråd siger ja til at indrette kulturhus på det gamle Abildvængets Bibliotek

