Love Shop i en ny version

Quiet is the new loud. Under det motto er Love Shop-sanger Jens Unmack to gange de seneste år taget ud på vejene med soloturnéer, hvor han - kun bevæbnet med stemme, guitar og ekko-maskine - har afsøgt de områder i sit eget og Love Shop's sangkatalog, hvor et rockband sjældent kommer. Det har været intime, smukke og dramatiske koncerter, hvor musikkens bagland, melodierne, og ikke mindst Unmack's lovpriste sangtekster har taget hovedroller. Nu inviterer Unmack sine Love Shop-medsammensvorne Mikkel Damgaard (LS- producer/keys) og Mika Vandborg (el-guitar) med ind i dette medrivende univers, og de tre vil i slutningen af vinteren tage Danmark rundt under navnet Love Shop 3. Forvent medrivende aftener med baggrund i LS's fornemme sangkatalog, hvor også Unmacks solosange vil være repræsenteret.