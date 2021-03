24-årige Louise Maul Johannesen går på SOSU H i Hillerød, mens hun er tilknyttet Helsingør Kommune, hvor hun har været i praktik blandt andre steder i Hornbæk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Louise gik en anden vej: - Mit studie giver mening hver dag

Alt for få vælger ældreområdet som sin levevej, og det er en skam, mener sosu-elev Louise Maul Johannesen.

- Det er et virkelig livsbekræftende arbejde. Jeg kan mærke, at jeg gør en forskel for de her mennesker, derfor gør jeg også meget ud af at tale faget og uddannelserne op, siger Louise Maul Johannesen og trækker på smilebåndet.

Hun er 24 år gammel, og er en af de unge, der ikke har været bange for at gå imod strømmen. Mens mange af hendes klassekammerater stilede efter de tre år i gymnasiet, tog hun et år på efterskole, og så i 10. klasse for at finde ud af, hvad hun egentlig ville med fremtiden, der på sin vis syntes så langt væk, men som uddannelsessystemet alligevel tvang hende til at forholde sig til allerede nu.

- Jeg havde ingen anelse om, hvad jeg gerne ville, men jeg havde den her dybe passion for mennesker. Jeg overvejede alt fra sygeplejerske til ergoterapeut og redder, men jeg kunne ikke beslutte mig, og så blev jeg anbefalet at starte på sosu-uddannelserne. Her kunne jeg afprøve forskellige ting i praksis og på den måde finde ud af, hvilken vej jeg ville gå, fortæller hun.

En god kombination Som anbefalet, så gjort. I 2015 søgte hun ind på hjælperuddannelsen, og i 2019 på assistentuddannelsen, som hun nu kan se frem til at færdiggøre denne sommer. For hende er der ingen tvivl om, at det har været de rigtige valg. Arbejdet med mennesker, deres sundhed og relationen til borgerne driver hende, samtidig med at hun nyder de teoretiske skoleforløb, der klæder hende bedre på til at løse de opgaver, som praktikforløbene så ofte stiller hende overfor.

- Jeg kan rigtig godt lide, at man får nogle teorier, som man kan afprøve i praksis. Der er meget stor forskel på at læse noget i en bog og så udføre det i virkeligheden. At stå overfor et menneske, og skulle hjælpe dem med så intime ting, som vi gør, er grænseoverskridende, og kræver, at man arbejder med sig selv og borgerne, så man får opbygget et stærkt tillidsbånd, lyder det fra Louise, der tilføjer, at uddannelsen har givet hende en ny forståelse af sundhedsfaget.

- Vi lærer rigtig meget om, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan vi gør det rigtigt. Det er forskellen på faglærte og ufaglærte, og det er så vigtigt med vores viden for at udføre arbejdet godt, siger hun og indskyder, at ufaglært arbejdskraft er nødvendig i en tid, hvor hænderne mangler.

- Det er ikke for at tale ufaglærte ned overhovedet, dem har vi brug for lige nu.

Praktik er styrken Det er praktikkerne og den store erfaring, som eleverne får herigennem, der ifølge Louise er en af uddannelsens allerstørste styrker. Selv har hun oplevet, hvordan hun er blevet stærk i mødet med mennesker - både når det gælder kollegaer fra andre af sundhedsvæsnets fagrupper, og når det gælder borgere og patienter.

- Vi lærer at samarbejde med læger, sygeplejersker, hjælpere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, og vi lærer at løse udfordringer i virkeligheden. Det er en stor værdi, at uddannelsen tilbyder så meget praktik. Ser jeg for eksempel på mine veninder, der læser til sygeplejerske, er de rigtig gode bogligt, men mangler måske lidt den praktiske erfaring. Der er jeg meget langt, siger hun.

Mange veje Med social- og sundhedsassistent-uddannelsen på cv'et kan Louise også søge ind på sygeplejerskeuddannelsen, hvor hun tilmed kan få merit for nogle fag. Derudover tæller erfaring godt, hvis man som hende overvejer at søge ind som ambulanceredder, og så giver den hende desuden mulighed for at tage en række andre professionsbachelorer som socialråder og ergoterapeut.

- Der er mange muligheder for at læse videre, ligesom der også inden for assistentfaget er mange forskellige veje at gå. Jeg har blandt ndet været i praktik på et plejehjem, i hjemmeplejen, på hospitalet og i psykiatrien, fortæller hun.

Selvom hun stadig er i tvivl om, hvad fremtiden skal bringe - så har praktikkerne været med til at spore hende ind på, hvad hun vil her og nu.

- Jeg er meget optaget af de psykiske aspekter i jobbet og relationerne til mennesker, og derfor vil jeg gerne arbejde videre med borgere, der lider af demens. De er komplekse på en anden måde, og jeg kan godt lide, hvordan man med meget små tiltag kan gøre hverdagen nemmere for dem. På uddannelsen har vi eksempelvis lært, hvordan smil og kropssprog har stor indvirkning, forklarer hun.

