Lopperier i weekenden

Endnuer det for tidligt med det populære loppetorv i Svingelport, men så er det godt, at folkene bag inviterer indenfor i værftshallerne til et hyggeligt »old school« loppetorv med mere end 150 stadepladser. Her sælges brugte sager og antik i alle afskygninger, så der er nok at gå på opdagelse i. Der er åbent både lørdag og søndag mellem klokken 10 og 16.