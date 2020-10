Loop Fitness kommer til byen

Her vil det være muligt at besøge centret fra 10-16, hvor man kan se, hvordan centeret er blevet indrettet, prøve kædens maskiner, stille spørgsmål omkring træning og ikke mindst høre om kædens trackingsystem, Beefit.

Her vil der ligeledes være mulighed for at møde holdet bag centeret, som skal varetage den daglige drift af centret, ligesom det er muligt at hilse på instruktørerne i centret.