Se billedserie Bavarian Nordic, som har faciliteter i Kvistgård, er i gang med at udvikle en vaccine mod corona, og det er noget aktiemarkedet har fået øjnene op for. Foto: Presse Foto: Weinberg-Clark Photography

Send til din ven. X Artiklen: Lokalt selskab stikker helt af på børsen: - Det er en voldsom kursstigning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalt selskab stikker helt af på børsen: - Det er en voldsom kursstigning

Helsingør - 19. marts 2021 kl. 18:20 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Bavarian Nordic er gået i udbrud. Den danske medicinalvirksomhed - med produktionsanlæg i Kvistgård - er årets indtil videre største succeshistorie, når det kommer til toppen af det danske aktiemarked.

Alene i 2021 er selskabets aktiekurs steget med vanvittige 53,8 procent. De seneste dage har opturen for alvor taget fat med store stigninger back-to-back-to-back, så aktien på blot tre dage er steget 33 procent.

Det vækker opsigt hos investorerne og i særdeleshed også hos senioranalytiker ved Sydbank, Søren Løntoft Hansen, der er ansvarlig for bankens analysedækning af Bavarian Nordic.

Det er selvfølgelig en voldsom kursstigning, siger han og peger på selskabets arbejde med udviklingen af en coronavaccine som hovedårsagen til aktiehoppet:

- I vid udstrækning relaterer det sig til potentialet indenfor markedet for vacciner mod covid-19. Bavarian Nordic har offentliggjort særdeles positive resultater med deres vaccinekandidat »ABNCoV2«. Virksomheden har tillige gennemført en aktieemission for at være i stand til at speede processen op, så de er mere fleksible og kan tilrette produktionen. Med kapitalforhøjelsen har de for alvor meldt sig ind i markedet for covid-19-vacciner, og det er meget af stigningen drevet af, vurderer Søren Løntoft Hansen.

Stigningen kommer i et 2021, som indtil videre har betydet en lille tilbagegang til C25-indekset - der er et indeks over de hyppigst handlede selskaber på den københavnske fondsbørs. Det gør bestemt ikke stigningen mindre opsigtsvækkende, og Bavarian Nordic indtager aktuelt en suveræn førsteplads, når det kommer til udviklingen i år til dato. Næst efter Bavarian Nordic kommer Danske Bank med en bare halv så stor stigning på 22,17 procent.

Meget skal gå godt herfra, hvis Bavarian Nordic skal ende med en godkendt og konkurrencedygtig vaccine. Men muligheden er til stede, og det får håbefulde investorer til at sende aktien op, mener Søren Løntoft Hansen.

- Hvis de kan få finansieringen på plads, og hvis de potentielt kan skabe samme lovende resultater med test på mennesker, står de måske med en vaccine, som er »best in class«. Så vil det få en kæmpe effekt på aktiekursen, siger analytikeren til Frederiksborg Amts Avis.

Nordeas aktieanalytikere ser så stort potentiale i vaccinen, »at det kan transformere Bavarian Nordic«, og peger på at Kvistgård-virksomhedens værdi kan tre-firedobles. Søren Løntoft Hansen kalder Nordeas vurdering for et aggressivt bud, men han kan godt se en tredobling for sig, såfremt alt spiller. Før man som privatinvestor smider alt, man ejer, i aktien, er det vigtigt at forstå, at projektet stadig er meget fyldt med usikkerhedsmomenter.

- Ja, der er en kæmpe potentiel upside, men spørgsmålet er, hvor stor en risiko, man vil tage. Det her er forbundet med en vis risiko. Sandsynligheden for at lykkes er meget lav, fordi der er så mange usikkerhedsmomenter, så det er jo risikobetonet, siger senioranalytiker Søren Løntoft Hansen, som især peger på finansieringsspørgsmålet og udviklingen blandt konkurrenterne.

Bavarian Nordic forventer selv, at en vaccine tidligst vil være klar i år 2022. Indtil videre er vaccinen testet på dyr, og i sidste uge gik medicinalselskabet i gang med at teste på mennesker.

Hype spiller ind

Aktiekurser er komplicerede størrelser, som er bestemt af mange forskellige faktorer, og af og til bliver aktier simpelthen omgivet af regulær hype. Søren Løntoft Hansen mener, at det momentum, som Bavarian Nordic oplever lige nu, er drevet af en vis portion hype.

- Det er der nok et element af. Der bliver snakket covid-19 og covid-vacciner mange steder, så omtalen i øjeblikket betyder noget, siger analytikeren og tilføjer:

- Der har også været andre mindre nyheder fra Bavarian Nordic, som har haft positiv betydning for aktiekursen. I begyndelsen af året skrev Bavarian Nordic kontrakt med tre europæiske lande om levering af koppevaccine. Ikke en vanvittig stor kontrakt, men når man kigger på Bavarians forhold til den amerikanske regering, (Bavarian er mangeårig leverandør af koppevaccine til USA red.), så startede det også med meget små kontrakter, siger Søren Løntoft Hansen.

Så selv hvis selskabet ikke rammer fuldstændig plet med sin vaccinekandidat, ser forretningen sund og stabil ud. Bavarian Nordic havde i år 2020 en omsætning på 1852 millioner kroner, og resultater af den primære drift før afskrivninger og nedskrivninger lå på 740 millioner kroner.