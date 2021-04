Send til din ven. X Artiklen: Lokalt firma nomineret til håndværkspris: - Folk kan sagtens gøre det her selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør-firmaet Fliserensning.dk kan for andet år i træk blive kåret til landets bedste algebehandler, men ifølge ejer Henrik Madsen kan de fleste selv fjerne algerne på terrassen - så længe de er klar på at smøge ærmerne op

Helsingør - 08. april 2021 kl. 11:07 Af Philip Horup

Enhver slimet alge bør frygte Henrik Madsen. For Henrik Madsen er landets førende bekæmper af den grønne pestilens, der har det med at sætte sig på mangt en terrasse.

I 2020 blev Fliserensning.dk hædret med prisen som Årets Algebehandler vil det landsdækkende award-show »Årets Håndværker«, der hædrer de bedste i branchen. Igen i 2021 er Helsingør-firmaet nomineret til prisen, og for indehaver Henrik Madsen vil det være stort at vinde to år i træk.

- Jeg er meget stolt over nomineringen. Vi vandt sidste år, men der er kommet flere ind på markedet siden, så jeg ved ikke, om vi kan vinde, men jeg håber det, siger direktøren.

Prisen bliver uddelt ved et stort anlagt show i Cirkusbygningen senere i år. Nomineringen bygger på anmeldelser afgivet af konkrete kunder på anmeldelsesportalen »Anmeld Håndværker«, og sidste år blev over 4500 håndværkere anmeldt på sitet. Hvis Henrik Madsen vinder prisen, håber han, det kan give en konkurrencefordel i forhold til de andre på markedet.

- Det er helt klart en fordel, fordi det kan betyde, at kunderne vælger at kigge på os, så det giver noget mere gang i forretningen. Der er kommet rigtig mange nye på markedet, og der kan være meget forskel på priserne, så det kan være svært at gennemskue for kunderne, og der er håndværkerprisen en hjælp, fordi den fremhæver os, siger Henrik Madsen.

Kan svine meget Nogle firmaer lokker med gaver og rabatter, hvis kunderne til gengæld kvitterer med positive anmeldelser på diverse portaler, men det er ikke en procedure, som Henrik Madsen synes om. Han vægter ærlighed højt og vurderer at Fliserensning.dk især skiller sig positivt ud i forhold til grundighed.

- Vi siger til kunderne, vi gerne vil have anmeldelser, men de skal være oprigtige. Jeg får ingen glæde ved falske anmeldelser, og jeg har da også fået nogle dårlige anmeldelser, siger direktøren og fortsætter:

- Vi rydder rigtig godt op efter rensningen, og der ved jeg, der kan være stor forskel på firmaerne. En algefjerning kan svine meget, men vi sørger for, der er rent og pænt, siger direktøren.

Ligesom kundernes tilfredshed er vigtig for Henrik Madsen, er det vigtigt for ham at firmaets algebehandlinger belaster miljøet mindst muligt. Derfor bruger han koldt vand til at spule det værste smuds væk med.

- Folk tror det er kemikalier vi renser af med, men når vi laver fliserensning, bruger vi rent vand under tryk. Af hensyn til miljøet renser jeg desuden af med koldt vand. Det ville gå hurtigere, hvis jeg brugte opvarmet vand, og så kunne jeg tjene flere penge, men det vil jeg ikke, fordi jeg hellere vil mindske energiforbruget, siger Henrik Madsen.