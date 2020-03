Lokalplaner skal være med til at gøre Helsingør til studieby

På mødet i By-, Plan- og Miljøudvalgets torsdag, der som de øvrige politiske møder i denne tid foregår over telefon, bliver medlemmerne ifølge dagsordenen præsenteret for, hvilke lokalplaner og lignende, som der skal sættes i gang før kommunen kan leve op til intentionerne i aftalen med U/Nord om få flere uddannelser og uddannelsespladser til byen og kommunen. Aftalen blev godkendt af Byrådet på mødet i februar, og skal blandet andet føre til, at sejlmageruddannelsen og bådebyggeruddannelsen igen kommer tilbage til Helsingør, hvor de lå frem til 2013. Derudover er det også planen at sikre og øge optaget på institutionens eksisterende uddannelser i byen, som i dag har til huse på Rasmus Knudsensvej. Det drejer sig blandt andet om HTX og Hhx-gymnasierne.

Udvalg skal torsdag tage stilling til, hvilke lokalplaner, der skal sættes i gang for at får U/Nord til at oprette flere uddannelser i byen.

