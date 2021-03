Lokalet her er af indre bys få større butikslokaler, og ville tidligere have været et meget attraktivt lokale for eksempelvis en kædebutik. Foto: Andreas Norrie

Lokalplan skrider: Åbner for frisører på byens gågader

Det er ikke længere end lidt over tre år siden, at Byrådet vedtog en lokalplan for Helsingør Bykerne. En lokalplan, der blandt andet skulle sikre, at hovedstrøg som Stengade, Hovedvagtstræde, Bramstræde, Bjergegade og Stjernegade i gadeplan skulle reserveres til detailhandel samt caféer og restaurationer. Det skulle sikre liv i gaden, gode indkøbsmuligheder og tilbud til turisterne. I den plan blev frisører, læger og banker henvist til sidegaderne eller 1.sal.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her