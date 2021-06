Se billedserie På trods af en placering i første række til Øresund og skoven på den anden side, så har det været svært at leje kontorlokalerne ud på den gamle klædefabrik i en længere årrække. Foto: Allan Nørregaard

Lokalplan-forslag tillader 44 boliger på klædefabrik

Forslag til ny lokalplan for Hellebæk Klædefabrik skal første gang behandles på By-, Plan- og Miljøudvalgets næste møde.

Helsingør - 03. juni 2021 kl. 09:58 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

I årtier var den historiske og bevaringsværdige klædefabrik på Nordre Strandvej i Hellebæk et attraktiv adresse for virksomheder indenfor særligt de mere kreative erhverv.

Læs også: Digitalt borgermøde om den nye Hellebæk Klædefabrik

Således har en række tegnestuer, reklamefirmaer og ikke mindst modefirmaer haft adresse i de højloftede lokaler. Men antallet af lejere er de seneste år bare faldet og senest valgte den største lejer, modefirmaet Saint Tropez, at flytte fra både lokalerne og kommunen.

Det er en væsentlig baggrund for, at ejerne af stedet, pensionsselskaberne Velliv og Pension Danmark, gennem længere tid har ønsket at omdanne en meget stor del af lokalerne til boliger.

Omvendt har Helsingør Kommune haft et ønske om at bevare en større del erhvervslokaler. Det er også baggrunden for, at der i det nye forslag til en ny lokalplan for Hellebæk Klædefabrik »kun« bliver givet mulighed for 44 boliger, der bliver private udlejningsboliger. Det svarer til, at 50 procent af bygningsarealet skal være udlagt til erhverv.

Sidste år blev der givet grønt lys til projektet ligesom, der også har været afholdt et digitalt borgermøde om projektet, og nu lokalplanen altså klar til at blive behandlet politisk på næste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget, hvor administrationen indstiller, at lokalplanforslaget bliver sendt i otte uger lang offentlig høring inden en endelig politisk vedtagelse. Beslutningen om at sende planen i høring skal efter planen endeligt tages på det sidste møde i Byrådet inden sommerferien.

Garager til luksusbiler? Ligesom det tidligere har været fremme er det idéen at indrette boligerne i respekt for de bevaringsværdige bygninger, og lave en lang række fællesfaciliteter, som kan bruges af både beboere og erhvervslejere.

Sidst i processen har ejerne af projektet dog fået tilføjet en mulighed for at indrette otte lukkede garager til beboere, som man tilsyneladende forventer har dyre køretøjer. Dette ønske beder forvaltningen politikerne i udvalget om at bemærke og tage stilling til, da det ikke er et ønske, som der er blevet taget stilling til politisk.

