Lokal vintyv afsløret i Føtex

Klokken 12.25 mandag blev det anmeldt, at en butikstyv blev tilbageholdt i Føtex i Helsingør Bycenter, idet han havde stjålet vin og chokolade fra butikken, men at manden ikke ville oplyse sit navn. En patrulje kørte derfor til butikken, hvor de traf en 33-årig mand fra Helsingør, som de sigtede for butikstyveri.