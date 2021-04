Se billedserie Hvis Disney ændrer sin politik, vil filmene igen blive vist i Cinema Center, fortæller biografdirektør - og ejer Torben Villesen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal biograf boykotter Disney: - Det er vores eneste sprog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal biograf boykotter Disney: - Det er vores eneste sprog

Helsingør - 19. april 2021 kl. 16:15 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Biografejer Torben Villesen har truffet en svær beslutning. Han har bestemt sig for at boykotte Disney, hvorfor den internationale underholdningsgigants kommende storfilm ikke vil være på programmet i Cinema Center i Helsingør. Disneys filmklassikere er højtelsket af mange, og selskabet er hvert eneste år garant for nye film, der stort set altid sælger rigtig mange billetter. Fravælgelsen af Disneys film kan altså ramme biografen økonomisk, men direktør og ejer Torben Villesen er stærk modstander af Disneys nye forretningsmetoder, hvorfor han føler sig nødsaget til at gøre modstand.

- Jeg kan ikke acceptere, at Disney sender deres film ud i biograferne og på streaming samtidig. Det er meget alvorligt, og hvis vi bare accepterer det, så er det slut med at drive biograf, siger han.

Tidligere har det været kutyme, at de store film først bliver lanceret i biografen, hvorefter de så først senere kommer på streaming, tv eller DVD. Men lige nu er der en regulær streamingkrig i gang, og som ammunition har Disney - der ejer streamingtjenesten Disney+ - altså valgt at lancere sine film på streamingtjenesten simultant med biografpremieren. Det skal simpelthen lokke kunder til Disneys streamingtjeneste, og det er i denne krydsild, at biograferne er fanget.

- Jeg gider ikke bruge en masse penge på at markedsføre deres film, blot for at de så kan tjene en masse penge på streaming, siger biografdirektør - og ejer Torben Villesen til Frederiksborg Amts Avis.

En af de mest ventede biograffilm lige nu overhovedet er Marvel-filmen »Black Widow« med superstjernen Scarlett Johansson i hovedrollen. Hvis du havde planlagt at se actionbaskeren i biografen ved premieren i juni, må du tage til en anden nordsjællandsk by end Helsingør, for det er en af de film, som nu bliver droppet af Cinema Center og Torben Villesen. Også Oscar-favoritten »Nomadland« er taget af plakaten. Torben Villesen håber, at den lokale boykot vil skabe ringe i vandet, for hvis Cinema Center i Helsingør står alene, er det nok ikke noget, der kommer til at ryste Disney i deres grundvold.

- »Nomadland« er en fantastisk film, og »Black Widow« er en klassisk biograffilm, men vi kører dem ikke. Jeg ved, der er flere biografer, der har de tanker, og det er det eneste sprog, vi har, siger biografdirektøren.

Det er ikke kun Disneys film, som Torben Villesen overvejer at droppe lige nu. Mediekoncernen Warner Bros satser også stort på studiets streamingtjeneste - HBO Max - og har ligeledes brugt tidlige lanceringer som et lokkemiddel overfor forbrugerne. Aktuelt hænger den hundedyre monsterfilm »Godzilla vs. Kong« med de to ikoniske skikkelser i tvekamp, således i en tynd tråd, og som det ser ud nu kommer den heller ikke til visning i Cinema Center i Helsingør.

Nærmest hver uge popper en ny streamingtjeneste op på markedet, og biografejer Torben Villesen har forståelse for, at mange selskaber lige nu satser meget på lige netop streaming. Biografer verden over har været nedlukket og med den stigende konkurrence indenfor streaming, har det været her, mange selskaber har lagt krudtet. Torben Villesen mener dog, at produktionsselskaber som Disney og Warner glemmer, at biograferne kan benyttes som en katalysator til at skabe endnu mere omsætning.

- Biograferne skaber værdi. Hvis en film er gået godt i biografen eller har fået gode anmeldelser, er der mange flere, der vil se den, når den kan streames, fordi de har hørt om den i medierne eller kender nogle, der har været i biografen og se den. Tag eksempelvis Thomas Vinterbergs »Druk«, der har været den største streamingsucces i mange år, siger Torben Villesen.

»Druk« var den mest sete film i de danske biografer i 2020, og filmen er siden blevet solgt i mere end 60.000 digitale eksemplarer, hvilket - ifølge Nordisk Film - er rekordniveau.

Det er svært at forestille sig, at alle de streamingtjenester, der for nuværende er på markedet, vil overleve på længere sigt. Med tiden tror Torben Villesen da også, at det igen vil blive muligt at se Disneys fabelagtige animationsfilm og storladne actionbrag i den lokale bio.

- Warner er allerede begyndt at trække lidt i land, og jeg tror og håber på, at Disney med tiden ændrer strategi, slutter han.