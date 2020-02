Logo-konkurrence i Sundtoldens dage

Helsingør Kommunes Museer, inviterer alle byens borgere til at finde på et logo til Helsingørs nye historiske festuge den 8.-15. august. Et enkelt logo, der let bliver genkendt og samtidig har en symbolsk effekt. Juryen består af seks dommere fra Helsingør, der sammen skal udpege den rigtige vinder af logo-konkurrencen.